Dos cubanos combaten este martes en Copa Independencia

La boxeadora matancera se enfrentará a la local Esther Jiménez en la categoría de 50 kilogramos, en su primera presentación internacional representando a Cuba, potencia reconocida mundialmente en este deporte.

Este martes también subirá al ring el cubano Saidel Horta (60 kg), quien enfrentará a Estrella Ángel, representante del equipo de Santiago de los Caballeros, ciudad sede del certamen.

Anoche el campeón olímpico de París 2024, el cubano Erislandy Álvarez, debutó por la puerta ancha al imponerse 3-2 a Miguel Ángel Encarnación, del equipo dominicano A, luego de la ceremonia inaugural efectuada en el polideportivo de esta ciudad del norte del país.

La Copa Independencia constituye uno de los torneos más importantes del boxeo en el Caribe, al reunir a púgiles de varios países -ocho en la actual edición- y ofrecer un escenario competitivo de alto nivel.

El certamen permite medir fuerzas y evaluar el rendimiento de los atletas en una etapa clave de la temporada.

Para selecciones como la de Cuba, potencia histórica del boxeo mundial, este evento representa una oportunidad de fogueo y preparación, especialmente para los jóvenes que comienzan a ganar experiencia en el ámbito internacional.

Además, favorece el intercambio técnico mediante entrenamientos conjuntos con otras delegaciones.

El torneo cobra mayor relevancia al celebrarse pocas semanas antes del clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, programado del 10 al 17 de marzo en Guadalajara, México, donde se otorgarán plazas rumbo a la cita regional de este año en Santo Domingo. (ALH)

Tomado de Prensa Latina