Recuerdan al cantor Alí Primera

En su cuenta de Telegram el alto diplomático escribió que “El Cantor del Pueblo” falleció en un trágico accidente de tráfico un día como hoy de 1985.

Indicó que como él mismo escribió en una de sus canciones más emblemáticas, “los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos”.

Alí Primera fue un músico, poeta y activista venezolano, “figura central de la Nueva Canción en América Latina”, que dedicó su vida a denunciar las injusticias sociales y a dar voz a todo un pueblo, afirmó.

Este lunes, cultores populares, escritores, artistas, promotores culturales, comunidades y movimientos sociales, rendirán tributo al cantautor con la denominada Marcha de los Claveles.

“Celebramos con música, arte y poesía este encuentro con nuestro padre cantor que aún sigue entre nosotros y cuyo mensaje está más vigente que nunca”, afirmó en las redes sociales el Centro Nacional de Música.

Los organizadores del homenaje señalaron que la Marcha germinó de la promesa de “no llorar la partida de Alí, sino sembrar su ejemplo”, mientras el clavel rojo simboliza el “compromiso inquebrantable con la paz y la soberanía”. (ALH)

Tomado de Prensa Latina