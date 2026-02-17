Ciencia

Llega el eclipse anular de Sol

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #ciencia #Eclipse anular #Sol
Los amantes de la astronomía disfrutarán hoy de un eclipse de Sol anular, el primer evento de este tipo del 2026 que será visible en la Antártida y atravesará partes de Sudamérica y África.
Un eclipse solar es un fenómeno que se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre. Debido a que la órbita de la Luna es una órbita elíptica en la que la Tierra no está en el centro, la distancia entre la Tierra y la Luna varía entre 363,300 km (perigeo) y 405,500 km (apogeo).

Cuando un eclipse solar ocurre cercano al apogeo de la Luna, el diámetro aparente del Sol es mayor que el de la Luna, por lo que esta última no alcanza a ocultar por completo a la estrella. El resultado es un eclipse solar anular, conocido como «anillo de fuego», describen expertos.

Considerado uno de los más singulares del calendario astronómico, el famoso Anillo de fuego tendrá tres fases y su duración total se extenderá por más de cuatro horas, aunque la franja donde se puede observar el anillo completo es breve y muy localizada.

Según datos de especialistas, el anillo de fuego completo será visible solo desde una estrecha franja en la Antártida y zonas cercanas oceánicas remotas.

En el sur de Sudamérica (incluyendo el extremo sur de Chile y Argentina) y el sur de África, el eclipse se verá de forma parcial, con la Luna cubriendo solo una parte del Sol, por lo que será visible solo en el continente Antártico, pero se podrá observar un leve eclipse parcial al amanecer en el extremo sur de Sudamérica y por la tarde en Botswana, Lesoto, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Zimbabwe.

Este eclipse será solo el primero de una serie de eventos especiales en 2026: uno lunar total el 3 de marzo; un solar total el 12 de agosto y un lunar parcial el 28 de agosto. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

By Redacción TV Yumurí

