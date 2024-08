La invicta selección cubana le endosó nocaut de 12×2 a Guatemala, en la quinta fecha del Torneo Panamericano Sub-18 de Béisbol con sede en el Estadio Juan Arosemena, de esta capital.

El conjunto timoneado por el mayabequense Michael González, ubicado en el grupo A del certamen, salió finalmente del slump ofensivo, después de pegar nueve jits, incluidos un triple y par de dobletes.

Después de haber sido maniatados durante tres entradas por el abridor Juan Saavedra, los bateadores de la Isla fabricaron racimo de 11 carreras en el cuarto acto con cota de cinco imparables, entre los que destacó el biangular del intermedista holguinero Yordan Manduley Jr. y el triple del jardinero derecho capitalino Bryan Garzón.

Con esas conexiones ambos remolcaron dos carreras. Madero en ristre sobresalió el inicialista habanero Yasel Mesa, quien debutó como regular en la alineación y se fue de 3-2, con dos carreras impulsadas.

«Tenía muchos deseos de jugar como regular y estaba bien preparado para cuando me dieran la oportunidad. Fue hoy y estoy muy feliz por mi labor. No me preparé para ningún lanzamiento. Espero que me mantengan en la alineación», comentó Mesa a JIT.