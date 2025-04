Tropas Guardafronteras informan sobre el hallazgo de dos embarcaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 inciso c) del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 “De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre” de la República de Cuba, la Capitanía del Puerto de Cárdenas informa sobre el hallazgo de dos embarcaciones:

Embarcación hallada el 21 de diciembre de 2024, en la zona conocida como Canal de los Barcos, municipio Martí, provincia Matanzas.

Entre las características del medio se destacan: material del casco plástico, tipo bote, color blanco, eslora 3 metros, manga 1.50 metros, puntal 0.40 metros. Como otro dato identificativo tiene manuscrito en el interior de una de sus bandas el nombre DABID DIEHEL y el número 989-640-4107.

Embarcación hallada el 24 de enero de 2025, en la zona cercana al Hotel Sireny Tropic, municipio Cárdenas, provincia Matanzas.

Entre las características del medio se destacan: material del casco fibra de carbón, tipo bote, color rojo, eslora 2.90 metros, manga 1.29 metros, puntal 0.65 metros, propulsión mecánica, motor fuera de borda, marca Yamaha, de 9.9 Hp y 2 cilindros, sin otros datos identificativos. Las personas naturales o jurídicas con derechos sobre los bienes hallados, interesadas en ejercerlos, deberán acudir a la Capitanía del Puerto de Cárdenas, con domicilio legal sita en Calle Céspedes Final, municipio Cárdenas, provincia Matanzas, en un término que no exceda los treinta (30) días naturales, contados a partir de la publicación de esta nota, para lo cual deben presentar la documentación que legalmente acredite, la propiedad o posesión del bien hallado.

(Tomado de Cubadebate)

Post Views: 71