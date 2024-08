Maduro desinstala WhatsApp en vivo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, borró la aplicación WhatsApp de su teléfono móvil en vivo durante su programa ‘Con Maduro’ e instó a la población venezolana a seguir sus pasos.

“WhatsApp. Imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela“, señaló mientras mostraba a las cámaras el proceso para desinstalar la plataforma de mensajería instantánea. “Te fuiste, WhatsApp, si te he visto no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp, estoy en paz […] WhatsApp pa’l carajo“, afirmó una vez eliminado el programa.

“Juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas, ¿quieren paz? Elimínenla, porque le entregó toda la lista de Venezuela al narcotráfico colombiano y al imperialismo tecnológico para que atacara y volviera loca a la familia venezolana“, explicó.

Previamente, Maduro afirmó en un mitin que promoverá el abandono “voluntario” de WhatsApp , porque la plataforma se estaría “utilizando para amenazar a Venezuela”, así como a líderes “populares” que le apoyan, en el contexto del desconocimiento de los resultados de los comicios del pasado 28 de julio, en los que obtuvo un tercer mandato.

“Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque la están utilizando para amenazar a Venezuela. Entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram y a WeChat” […]. Es necesario hacerlo, […] porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares, desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile“, sostuvo el mandatario en un acto con jóvenes desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

A inicios de la semana previa, se registraron protestas violentas en el país suramericano, que supusieron ataques contra dirigentes de base, infraestructura pública, centros educativos, centros de salud, estaciones de metro y unidades de transporte público. En paralelo, por las redes sociales circuló información falsa y se desataron campañas de acoso contra militantes chavistas. (ALH)

Tomado de CubaSí