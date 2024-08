Disco Modo Van Van: conexión musical con el bailador

Durante su periplo de seis meses, los temas de este álbum “variado, alegre y muy bailable”, según comentó en exclusiva a Prensa Latina el director de la agrupación, Samuel Formell, figuraron en los primeros lugares de las emisoras de radio o entre los más escuchados en internet.

El instrumentista, hijo del reconocido compositor, bajista, arreglista y fundador del grupo Juan Formell, refirió que, pese a la existencia de “mucha música” en la actualidad, resulta indiscutible la aceptación del fonograma entre los aficionados a este tipo de sonoridades.

De acuerdo con Formell, la promoción en espacios televisivos determinó, asimismo, la preferencia de composiciones como el tema homónimo Bla, bla, bla; Tienes que parar, y Perfectamente imperfecta, esta última interpretada por Vanessa Formell, su hermana.

“He leído numerosas opiniones de los seguidores de Van Van en las redes sociales, donde refieren que este es un disco para bailar. La mezcla y la masterización la hicimos en California (Estados Unidos). Es un álbum que se escucha muy bien”, afirmó.

Señaló, además, que en la reciente gira del grupo a Europa los concurrentes a los espectáculos ya conocían el fonograma y pedían las canciones, “en seis meses ha avanzado bastante bien”.

SÚMATE AL MODO VAN VAN

Luego de una pausa de tres años de la agrupación, Modo Van Van surgió a partir del “ambiente, vivacidad y frases de la calle”, sobre todo, resulta perceptible en los coros de canciones como Tienes que parar.

El disco, difundido luego de un trabajo de casi dos años, incluye nueve piezas (ocho nuevas y una versionada de la década de 1980) de la autoría de Samuel Formell, Abdel Rasalps, Jorge Leliebre, Juan Formell, Roberto Hernández, Marlon Pijuan, Efraín Chibás y Calixto Cayava.

Los numerosos sinónimos de la palabra “modo” sirvieron entonces de inspiración para el título del material que simboliza, de acuerdo con Samuel, “escuchar las sonoridades de Van Van, conectarte con ese mundo y estar ahí con nosotros”.

Constituye una propuesta original y moderna, un “disco muy exquisito y bien grabado”, sin renunciar a uno de sus sellos: la inclusión de expresiones típicas, gracia y humorismo propios de la idiosincrasia criolla, en un “balance impresionante” de música, texto, orquestación y grabación.

El material muestra una evolución dentro del songo, ritmo de derivado del son montuno y creado a partir de la década de 1970 por esta orquesta, e incorpora los pads electrónicos, utilizados por Formell en los años 80’, “una mezcla que forma parte de los Van Van y su sonoridad innovadora”.

La creación de la letra es otro de los aspectos imprescindibles dentro de cada una de las propuestas del grupo “no puede ser chabacana o agresiva, ni empleamos palabras que puedan incitar a la violencia; tenemos mucho cuidado con eso”.

Modo Van Van, producido para el mercado nacional bajo el sello Bis Music y para el escenario internacional por Amboss Media, está dedicado a la memoria del guitarrista, bajista y compositor Juan Carlos Formell (1964-2023), responsable del bajo de esta propuesta musical.

¿CÓMO MANTENER EL LEGADO?

Conservar la historia de la orquesta, considerada por no pocos la banda sonora de la realidad en la nación caribeña desde diciembre de 1969, es “un trabajo difícil que lleva tiempo, pues todo el mundo está pendiente a las nuevas producciones y tiende a la comparación”.

Mencionó que su padre lo enseñó a pensar en el bailador, conocer las peculiaridades de la música contemporánea y las preferencias sonoras de los jóvenes, “siempre fue un visionario respecto al futuro y lo que era necesario hacer”.

Sobre esa guía, consejos y aprendizaje, realizó cada una de las producciones que vieron la luz tras su fallecimiento en 2014, La fantasía: Homenaje a Juan Formell (2014), Legado (2017) y Mi Songo (Edición 50 aniversario) (2020).

Uno de los “trucos” del grupo radica en la cadencia de sus composiciones, aseguró Samuel, “algo difícil de ejecutar”, por tanto, detrás de cada obra está presente la experiencia de un equipo y “si sentimos que no es Van Van o no está su esencia, no sale”.

La orquesta posee “mucha música y un legado muy grande, sustituir toda esa historia es imposible, por eso en los conciertos debemos hacer un popurrí de la década de 1970, porque lo producido en esa época es como un himno, mezclado con temas más actuales”. (ALH)

Danay Galletti Hernández/Prensa Latina