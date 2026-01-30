Están listos los cruces de Play Off en la UEFA Champions League

Esta semana concluyó la liguilla de la UEFA Champions League y varios grandes del fútbol europeo quedaron fuera del TOP 8, por lo que deberán enfrentar una fase de play off para clasificar a los Octavos de Final.

El duelo entre Real Madrid y Benfica se presenta como el más atractivo por el sabor a revancha que representa para los merengues.

Es válido recordar que los madridistas llegan a estás instancias tras perder el último partido de la fase de liga frente al Benfica, por lo que el destino les da una segunda oportunidad de lograr la clasificación enfrentando al mismo rival.

Los blancos necesitan ganar para rescatar la confianza de la fanaticada, mientras que los de Portugal ya demostraron dejárselo todo en el terreno en busca de su objetivo.

Otros duelos interesantes resultan los del actual campeón París Saint Germain frente a su coterráneo AS Mónaco, Juve vs Galatasaray, Dortmund contra Atalanta y Olympiakos vs Leverkusen.

El resto lo protagonizarán el New Castell vs Qarabag, Bodo/Glimt vs Inter y el Brujas vs Atlético de Madrid.

Los partidos de ida se jugarán los días 17 y 18 de febrero, mientras que la vuelta 24 y 25 del mismo mes. (ALH)

Post Views: 1