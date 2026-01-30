Deportes

Están listos los cruces de Play Off en la UEFA Champions League

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Cuba #Deporte #Europa #Fútbol #Matanzas #TVYumuri

Esta semana concluyó la liguilla de la UEFA Champions League y varios grandes del fútbol europeo quedaron fuera del TOP 8, por lo que deberán enfrentar una fase de play off para clasificar a los Octavos de Final. 

El duelo entre Real Madrid y Benfica se presenta como el más atractivo por el sabor a revancha que representa para los merengues.

Es válido recordar que los madridistas llegan a estás instancias tras perder el último partido de la fase de liga frente al Benfica, por lo que el destino les da una segunda oportunidad de lograr la clasificación enfrentando al mismo rival.

Los blancos necesitan ganar para rescatar la confianza de la fanaticada, mientras que los de Portugal ya demostraron dejárselo todo en el terreno en busca de su objetivo.

Otros duelos interesantes resultan los del actual campeón París Saint Germain frente a su coterráneo AS Mónaco, Juve vs Galatasaray, Dortmund contra Atalanta y Olympiakos vs Leverkusen.

El resto lo protagonizarán el New Castell vs Qarabag, Bodo/Glimt vs Inter y el Brujas vs Atlético de Madrid.

Los partidos de ida se jugarán los días 17 y 18 de febrero, mientras que la vuelta 24 y 25 del mismo mes. (ALH)

Post Views: 1

By Alejandro López Quintero

Entradas relacionadas

Deportes

Entrevista al director del equipo Cuba de béisbol

Redacción TV Yumurí
Deportes tvyumuri

Monarca Las Tunas: cuarto clasificado a semifinales de 64 SNB

Redacción TV Yumurí
Deportes tvyumuri

Anuncian calendario de la Liga de Naciones de Voleibol 2026

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Deportes

Están listos los cruces de Play Off en la UEFA Champions League

Ciencia

Persiste el fuego en la Patagonia argentina

Mundo

Paro nacional en Estados Unidos: ¡ICE fuera!

Deportes

Entrevista al director del equipo Cuba de béisbol