Empeños productivos en Empresa Agropecuaria de Jovellanos

La Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin, de Jovellanos, apuesta por la recuperación paulatina de sus índices productivos en este 2026.

Con la siembra de cultivos poco exigentes de recursos y tecnología, como son el plátano, la yuca, el boniato y la malanga, garantizan sus compromisos de autoabastecimiento local y el envío a ferias de la cabecera provincial.

El acompañamiento y apoyo del Partido y Gobierno, representados por el primer secretario Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, han sido determinantes para que la nueva dirección de la entidad agropecuaria recupere los niveles de otras épocas.

Aunque el contexto signa aspectos como el rendimiento de los cultivos y limita la disponibilidad de combustibles para la siembra y otras labores, los jovellanenses no cejan en el empeño de producir más para el pueblo. (ALH)

