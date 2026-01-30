Persiste el fuego en la Patagonia argentina

Los fuegos han consumido vorazmente más de 200 mil hectáreas de bosque nativo, acabando con flora y fauna, de esa región de la Patagonia argentina, en especial regiones de hermosa naturaleza en Chubut, comarca muy afectada.

Con anterioridad, el Ministerio de Seguridad resolvió asignar 129 mil millones de pesos (unos 86 millones 577 mil dólares) al fondo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios cuyos miembros han venido combatiendo sin los recursos suficientes las voraces.

Inmediatamente, voces críticas del gobierno advirtieron que ese dinero es el que la administración debió erogar el año pasado a esa caja y a la protección de los Parques Nacionales, mientras también acusan al ejecutivo de actuar demasiado tarde cuando la crisis se salió de control.

El DNU de Emergencia Ígnea, anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió publicado en la edición de este viernes de la Gaceta Oficial.

El canal de noticias C5N señaló que la denominada Mesa Política que nuclea hoy a las máximas autoridades argentinas se reunió el jueves para debatir si convenía sacar la ley por decreto de necesidad y urgencia dada la cantidad de hectáreas arrasadas por incendios forestales en las provincias de La Pampa, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro.

La postura que prevaleció fue la de emitir un DNU del Ejecutivo para reacomodar las partidas del Presupuesto 2026 -el primero del mandato de Javier Milei- con la intención de financiar los mecanismos, equipos y organismos necesarios para contener la crisis.

Al reclamo de los gobernadores patagónicos, se sumó Martín Llaryora, de la mediterránea Córdoba, quien propuso «avanzar en un esquema federal de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las provincias, que permita anticipar y mitigar estas tragedias ambientales».

Aunque hubo focos de incendio en el territorio de la cordillera de los Andes durante la última parte de 2025, los incendios forestales que arrasaron más de 140 mil hectáreas en La Pampa y provocaron la evacuación de cientos de familias en el sur del país, se intensificaron en los primeros días de 2026.

En Chubut donde comenzó la tragedia han sido devastadas más de 40 mil hectáreas de esplendorosos parajes de inmensa riqueza natural y atractivo turístico en el Parque Nacional Los Alerces, Epuyen, la localidad de Cholila y la región de Villa Lago Rivadavia.

La desdicha se ha visto agravada por el factor climático adverso en el año más seco de la última década, con una marcada escasez de agua y los cambios en la intensidad y dirección del viento que avivan y hacen expandirse las llamas. (ALH)

Tomado de Prensa Latina