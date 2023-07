Comenzaron los Playoffs: Las Tunas y Camagüey dan primero

Los Leñadores de Las Tunas demostraron su superioridad al vencer con un marcador de 5-1 a los Tigres de Ciego de Ávila en el emocionante primer encuentro de los playoffs de cuartos de final de la 62 Serie Nacional de la pelota cubana. Este partido dejó a los aficionados al béisbol al borde de sus asientos.

El Inicio Dominante de los Leñadores

Desde el comienzo del partido en el Estadio “Julio Antonio Mella”, los líderes de la clasificación dejaron claro su poderío. En la primera entrada, Héctor Castillo (de 5-2, CA) anotó la primera carrera del juego gracias a un potente hit remolcador de Yordanys Alarcón, el receptor y cuarto bate del equipo.

La Ventaja se Amplía

En el segundo capítulo, el Balcón del Oriente aumentó su ventaja a 2-0. Danel Castro (de 2-1, CA, CI), el designado del equipo, recibió un boleto con las bases llenas, lo que permitió que otra carrera se sumara al marcador.

Los Leñadores no se Detienen

El quinto acto fue determinante para el equipo de Las Tunas. Rafael Viñales (de 3-1, 2B, 2 CI), quien se desempeñaba como jardinero izquierdo, conectó un sólido doblete hacia la pradera izquierda, llevándose consigo a dos compañeros y sumando dos carreras más para los Leñadores.

La Respuesta de los Tigres

A pesar de los esfuerzos de los Leñadores, los Tigres de Ciego de Ávila no se rindieron. En el sexto episodio, Osvaldo Vázquez (de 3-1, CA, HR, CI) conectó su noveno jonrón en las series de postemporada cubana, descontando una carrera para su equipo.

El Golpe Final

El intermedista Manuel Ávila (de 4-2, CA, CI) fue el encargado de sellar la victoria de los Leñadores con un sencillo rodado al jardín central en el inning de la suerte. El marcador final de 5-1 dejó claro que los Leñadores fueron el equipo dominante en este encuentro.

Actuaciones Destacadas en el Juego

Alejandro Meneses (1-0; 6.0 INN, 3 H, 1 C, 2 SO, 2 BB) fue el abridor de los Leñadores y realizó una excelente labor en la lomita, mereciendo el triunfo. Rodolfo Díaz (3.0 INN, 1 H, 0 C, 1 SO, 0 BB) se destacó como el lanzador encargado de salvar el juego. Por otro lado, Luis Alberto Marrero no logró pasar de la quinta entrada y salió por la puerta estrecha.

Ceremonia Especial

Antes del emocionante choque, se llevó a cabo una ceremonia especial para honrar al jardinero Jorge Jonhson, quien fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) en la final de la Serie Nacional 58, la cual fue ganada por los Leñadores. Su destacada actuación sigue siendo recordada y celebrada por los fanáticos.

El primer encuentro de los playoffs de cuartos de final entre los Leñadores de Las Tunas y los Tigres de Ciego de Ávila fue emocionante de principio a fin. Los Leñadores demostraron su dominio en el terreno de juego y se llevaron una merecida victoria con un marcador final de 5-1. El siguiente partido promete más emociones y acciones destacadas.

Victoria de los Toros de Camagüey en el Primer Juego de los Playoffs de Cuartos de Final

El encuentro entre los equipos de Camagüey y Santiago de Cuba tuvo lugar el sábado 8 de julio en el estadio Guillermón Moncada de la capital indómita. Este fue el primer enfrentamiento de cuartos de final entre ambos conjuntos, y los Toros comenzaron la serie con ventaja, derrotando a las Avispas con un marcador de 13×6.

El lanzador zurdo Dariel Góngora abrió el juego por los camagüeyanos. Durante la etapa clasificatoria de la Serie Nacional, Góngora logró un destacado promedio de carreras limpias de 2.78. Por su parte, el experimentado lanzador derecho Alberto Bisset asumió la responsabilidad por los santiagueros.

El equipo de la “Ciudad de los Tinajones” alineó con: Yanmichel Flores, Luis González, Alexander Ayala, Yordanis Samón, Leslie Anderson, Leonel Moas, Hubert Sánchez, Eglis Eugellés y Leonardo Casado. Mientras tanto, el equipo de la segunda capital cubana formó así: Francisco Martínez, Dasiel Sevila, Yoelquis Guibert, Osday Silva, Carlos Monier, Euclides Pérez, Alexander Llanes, Maikol Poll y José Luis Gutiérrez.

Camagüey tomó la delantera en la primera entrada y logró anotar tres carreras. Una serie de imparables (5) y un error del equipo rival permitieron el avance en el marcador. Más tarde, en el tercer capítulo, Camagüey sumó otras tres carreras a su cuenta. Nuevamente, varios hits, incluyendo un tubey de Ayala, y un error cometido por Santiago de Cuba ampliaron la ventaja a 6×0.

La lechada se rompió en el quinto inning, cuando Santiago de Cuba anotó una carrera. Euclides Pérez impulsó a Dasiel Sevila con un doblete después de dos errores cometidos por el equipo de Camagüey. Sin embargo, el descuento no duró mucho, ya que un tubey de Luis González tras un error en la conexión de Yanmichel Flores puso el marcador en 7×1 a favor de los Toros.

En la parte baja del séptimo episodio, Santiago sumó dos carreras más. Un vuelacercas por el jardín izquierdo de Osday Silva con Sevila en circulación acercó el marcador a 8-3 a favor de los Toros.

Los Toros respondieron en el octavo inning y anotaron una vez más. Gracias a un doblete de Eglis Eugellés, llegó la novena carrera para Camagüey. El encuentro se llenó de emoción cuando los santiagueros reaccionaron y marcaron tres carreras para acercarse a un marcador de 9-6. Hits, pelotazos y un error facilitaron el descuento del equipo indómito.

En el inicio del noveno inning, se produjeron cuatro cambios de lanzadores por parte de los equipos rivales. El resultado fue tranquilo y cuatro carreras a favor de Camagüey. El final del noveno inning fue más tranquilo, ya que Santiago no anotó, y el marcador finalizó en 13-6 a favor de Camagüey. El lanzador ganador del juego fue Dariel Góngora, quien no permitió muchas oportunidades de anotación al equipo de Santiago. Por otro lado, Alberto Bisset fue el lanzador perdedor y sufrió el castigo del equipo camagüeyano.

Los veteranos Alexander Ayala y Yordanis Samón lideraron la ofensiva de los Toros, mientras que Osday Silva, con un jonrón, fue uno de los destacados en el equipo santiaguero.