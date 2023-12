En La Bellotex, Titanes de Hoy

Alegan los que viven por allí, que nunca antes las tardes fueron tan movidas y alegres en la comunidad La Bellotex. Apartado del centro citadino de Matanzas, un colchón se erige como dueño y señor de la algarabía vespertina.

Más de ochenta niños y adolescentes de diferentes edades comparten tackles, desbalances y defensas sobre el tapiz. La lucha se respira por doquier, al tiempo que cada fragmento cimentado expresa el esfuerzo tremendo de entrenadores, padres y el profesor Jorge Rodríguez Jiménez.

“Hemos hecho un trabajo bastante homogéneo e integral, aunque no tan completo, pues no estamos satisfechos. Desde que llegamos vimos algunos problemas, pero al conocer el deporte creo que la mayoría vive más feliz”, expresa feliz el mentor Jorge, principal artífice de uno de los proyectos socio-deportivos más destacados en Matanzas.

Apadrinado por el tetracampeón olímpico Mijaín López, el proyecto recibe el nombre Titanes de Hoy.

“Desde pequeña siempre me gustó la lucha, la cual conocí más después de la llegada de los profesores a la comunidad. Captaron a algunos muchachos y comenzamos a practicar en el gimnasio, que construimos con la ayuda de todos. La mayoría de los que lo iniciamos estamos ahora en la EIDE y soñamos con llegar a ser campeones”, acuñó Yailyn Castellanos Javier, atleta de perspectiva inmediata en la lucha femenina con 14 años de edad.

Aires de lucha

Desde finales de 2019 llegó a esta comunidad de la periferia sur yumurina, donde ha recibido a atletas de los más diversos asentamientos rurales.

“Los entrenadores me exigen que cumpla con los entrenamientos, porque tengo potencial para el deporte. Hoy por hoy, estoy en la EIDE gracias a la ayuda de ellos”, comentó Dylan Daniel Milanés Mendoza, mientras Eliannis Samantha Herrera Noa sostiene que “a mí me dicen que las niñas cogen cuerpo de “macho” y que me debo apuntar en ballet o en otro deporte, pero yo les digo que no, que seré luchadora”.

Más allá del plano deportivo, los entrenadores buscan en los futuros campeones disciplina y valores morales como fundamentos principales.

“Cuando llegamos acá no había nada de esto. De un lado estaba un basurero y en el área donde hoy está el colchón se ubicaba hace más de veinte años un círculo infantil. El área estaba en desuso, hasta que surgió este genial proyecto”, narró Belkis Correoso Romero, jefa del Departamento de Actividades Deportivas del INDER en el municipio de Matanzas.

“Queremos llegar al tope. Buscamos que esta comunidad sea la primera sede de una escuela o academia de lucha en edades tempranas”, finalizó el profesor Jorge Rodríguez Jiménez.

El rigor técnico y la sistematicidad en la preparación avalan las promociones en el último periodo docente de más de 30 deportistas a la Escuela de Iniciación Deportiva Luis Augusto Turcios Lima, de Matanzas. Sin embargo, que el deporte logre servir de estímulo como solución social y respuesta para las problemáticas humanas, deviene el mayor trofeo de estos titanes de hoy. (ALH)