Baseball5 se alista para la Copa Cardín

El Baseball5 en Cuba se muestra tan veloz como la peculiar característica de sus jugadores. No descansa y cada día se reinventa para fortalecer su hegemonía mundial.

Golpeos poderosos y exquisita defensa de la pequeña pelota, unidos a un sólido entrenamiento, son las «herramientas» claves para que Cuba se haya impuesto en dos Copas Mundiales de categoría de mayores, y en otro par entre atletas juveniles.

Eros Bernal, director técnico de la dinámica modalidad, expresó a JIT que se preparan las condiciones para disputar la Copa Cardín, del 25 al 29 próximos, en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento que lleva ese nombre, ubicada en La Habana del Este.

«Convocamos a dos equipos y ya hemos realizado un grupo de pruebas de habilidades en esta primera semana. Se valoran los resultados y el próximo lunes iniciaremos con el primero de los cuatro partidos previstos», comentó Bernal.

El equipo Rojo quedó integrado por los jugadores más experimentados, dueños de los dos títulos mundiales de mayores.

Ellos son el capitán Briandy Molina, Lietis Arcia, Claudia Lores, Yiliena Otamendi, Chakira Azpiazú, Orlando Amador y Cristhian Basabe.

Como se conoce, los capitalinos Molina y Amador, en sus posiciones de delantero y torpedero, han sido considerados como «Leyendas» del baseball5 por la Confederación Mundial de Beisbol-Softbol.

Grupo Blanco: quedó compuesto por figuras más jóvenes, varias de ellas con experiencia en Copas del Mundo de la categoría juvenil.

Ellos son Yoel Blanco, Adis Yudith Espinel, Alexander Ortiz; Dachel Medina, Amanda Díaz, Claudia Gómez, Josué Gutiérrez y Kevin Hidalgo-Gato.

Estos chicos vienen pidiendo un cupo en el equipo grande, en el cual ya se ha incluido al guantanamero Blanco por su velocidad de desplazamiento, buen golpeo y excelente defensa.

En este segundo elenco, Adis Yudith Espinel y Dachel Medina, tienen edad para ser convocadas al equipo Cuba que intervendrá en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, en Dakar, del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026.

«El objetivo de esta Copa Cardín es culminar la primera etapa del macrociclo rumbo al mundial de mayores, que se disputará en Puerto Rico, en diciembre. Luego, los atletas pasarán a un descanso activo y en septiembre reiniciaremos la segunda fase, en busca de la forma óptima de cara al mundial», aseveró Bernal.

Foto: WBSC

José Luis López Sado/ Jit

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