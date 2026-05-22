Presentan en Italia ópera La Pequeña Cubana

La nueva representación de esta ópera, que se realizó por primera vez en Italia el pasado 15 de mayo, cerró la víspera un ciclo en homenaje al centenario del natalicio de Henz, el cual incluyó además en su programa a El Cimarrón, también basada en una novela del importante narrador, ensayista y etnólogo del país antillano.

Para la composición de esa última obra, que se incluyó en la cartelera del teatro los días 17 y el 20 de mayo, Henze se inspiró en Biografía de un Cimarrón, libro del reconocido intelectual cubano, basado en las memorias de Esteban Montejo.

En declaraciones a Prensa Latina, Barnet se refirió a la importancia que reviste para él asistir a esta jornada por el centenario del compositor alemán, quien nació el 1 de julio de 1926 y falleció el 27 de octubre de 2012, considerado uno de los más importantes operistas del siglo XX, “un hombre con ideas marxistas, muy amigo de Cuba”.

La presentación en Roma de La Pequeña Cubana, un vodevil en cinco escenas basado en el libro Canción de Rachel, de Barnet, traducido y adaptado musicalmente por el alemán Hans Magnus Enzensberger, contó con Michael Kerstan como director de escena, mientras que la conducción musical corrió a cargo de Roland Böer.

Representaron la misma Jeannine Hirzel, Johanna Dähler, la soprano Flávia Stricker, la mezzosoprano Julia Deit, el tenor Stuart Patterson y el barítono Robert Koller, así como los músicos Maurycy Hartman, Roberto Favaro, Xaver Machreich, Antonio Brazález, Jacobo Hernández, Gaiva Bandzinaite, Konrad Fichtner, Ivan Mancinelli y Antigoni Baxe.

Henze “fue un músico maravilloso, una excelente persona, muy sensible, y un hombre de izquierda, muy revolucionario, con ideas, muy progresistas”, cuyas óperas “cambiaron completamente la idea de la composición, pues rompieron con los convencionalismos, con una música para un oído moderno, muy significativa”, destacó el escritor.

Tanto La Pequeña Cubana como El Cimarrón abordan temas cruciales como la responsabilidad social del arte, el valor de la libertad, el reconocimiento de la identidad, a la vez que en las mismas se logra una fusión de la tradición instrumental europea con los sonidos caribeños y africanos.

El también diputado, quien a sus 86 años continúa realizando notables aportes a la cultura universal, se refirió a la importancia de este homenaje que se rinde en Italia al relevante compositor alemán, con la presentación de óperas basadas en sus libros.

“Es un honor para mí, para Cuba, para su cultura, que se encuentra en una situación muy difícil como consecuencia de un bloqueo terrible por parte de Estados Unidos”, expresó Barnet. (ALH)

Tomado de Prensa Latina