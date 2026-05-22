Irán desmiente traslado de uranio enriquecido

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, afirmó que los reportes sobre una presunta directiva del líder supremo Mojtaba Khamenei para impedir el traslado de uranio enriquecido fuera del país son “incorrectos”.

En declaraciones divulgadas por la agencia oficial IRNA, Baghaei señaló que Teherán no confirma ninguna de las especulaciones relacionadas con las negociaciones en curso, incluidas las referidas al programa nuclear iraní y a los niveles de enriquecimiento.

El vocero calificó como “rumores mediáticos” las versiones difundidas sobre los detalles de las conversaciones y subrayó que únicamente las fuentes oficiales iraníes están autorizadas para divulgar información veraz sobre el proceso.

Asimismo, indicó que las negociaciones actuales se centran en “poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano”, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el desarrollo de los contactos diplomáticos.

Las declaraciones iraníes surgieron después de que la agencia Reuters citara a fuentes iraníes de alto nivel que aseguraban que Mojtaba Khamenei había prohibido la transferencia al extranjero de las reservas de uranio altamente enriquecido del país.

Las tensiones regionales aumentaron desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones militares contra Irán, conflicto que dejó miles de muertos y derivó en ataques iraníes contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región.

Tras el inicio de las hostilidades, Teherán restringió el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, mientras Washington impuso un bloqueo contra puertos iraníes desde el 13 de abril, luego del fracaso de negociaciones mediadas por Pakistán.

La situación mantiene la preocupación internacional ante la posibilidad de una ruptura del alto el fuego vigente desde el pasado 8 de abril y una nueva escalada militar en Oriente Medio. (ALH)

Tomado de Prensa Latina