Rusia descarta evacuación de sus ciudadanos desde Cuba

«La evacuación de los ciudadanos rusos de la isla no está en la agenda», dijo el diplomático al rotativo Izvestia, y señaló que la población cubana realiza constantes ejercicios ante la amenaza estadounidense.

«Los ejercicios de la población, coordinados por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, se realizan de manera regular. Por supuesto, en el contexto de las amenazas de Estados Unidos se presta una mayor atención a los ejercicios y las recomendaciones», indicó.

El 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un cerco energético contra Cuba al amenazar con aranceles a los países que le suministren petróleo.

Esta medida generó una grave escasez de combustible y afectó a las plantas eléctricas, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.

Cuba acusa a Estados Unidos de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza con una agresión militar.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó el 3 de mayo que la amenaza militar de Estados Unidos contra su país había alcanzado niveles sin precedentes.

El mandatario advirtió que cualquier agresión contra la isla será respondida con la determinación del pueblo de defender su soberanía e independencia.

El 20 de mayo, Estados Unidos envió su portaaviones nuclear USS Nimitz al mar Caribe. (ALH)

Tomado de Prensa Latina