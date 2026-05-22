La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) convocó a una nueva marcha en Roma de apoyo a Cuba, el próximo 28 de mayo, ante la amenaza de una posible agresión militar de Estados Unidos, indica hoy un comunicado.

En el llamado realizado por esa organización solidaria se señala que “creemos que urge una movilización unida junto al pueblo cubano, por lo que, a esta manifestación, con el tema “Cuba por la Paz. Contra las agresiones militares de Estados Unidos”, se sumarán decenas de organizaciones, partidos, asociaciones y sindicatos.

“En el contexto actual, invitamos a todos a mantener una alerta máxima para una pronta operación en defensa de Cuba en nuestro país, con una inmediata movilización en caso de ataque”, expresa el documento.

Es por ello que “pedimos a todas las fuerzas progresistas, democráticas, pacifistas y solidarias que se unan en un frente amplio contra cualquier tipo de agresión en Cuba” y a la vez “exigimos el fin del bloqueo norteamericano” contra la isla.

Dicho bloqueo económico, comercial y financiero “es en pleno efecto un castigo colectivo y unilateral contra un país pacífico que sólo exportó solidaridad y que no es una amenaza para ningún otro país”.

Se trata de la segunda demostración de este tipo que se realiza en Italia en los últimos meses, tras la efectuada el pasado 11 de abril en Roma, la cual reunió a más de 10 mil manifestantes, quienes partieron del Coliseo y recorrieron las avenidas San Gregorio, Aventino, y de la Piramide Cestia, hasta la Plaza Ostiense.

A esa movilización, también convocada por la Anaic de conjunto con la Fundación Gianni Miná, se sumaron decenas de importantes agrupaciones políticas como Poder al Pueblo, Izquierda Italiana, Europa Verde, Refundación Comunista, Patria Socialista, el Partido Comunista, y la Asociación de Promoción Social ARCI.

Participaron además integrantes de la Red de Movilización por la Paz Global, la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (Aicec), la Unión Sindical de Base (USB), y la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL).

Estuvieron presentes también militantes del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), la Asociación “La Villetta por Cuba”, Semillas de Paz, la Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos (FIOM), las organizaciones juveniles Cambiare Rotta y Oposición Estudiantil de Alternativa (OSA), y asociaciones de cubanos residentes en Italia.

En un acto efectuado tras arribar a la histórica Plaza Ostiense, el presidente nacional de la Anaic, Marco Papacci, expresó ese día que “estamos aquí para decir una verdad que el mundo no puede ignorar: Cuba está siendo atacada”, pero vive, resiste, y estamos con ella, con el pueblo cubano, con su Revolución”.

Prensa Latina

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