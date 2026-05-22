Optimizan seguridad vial en corredor turístico

Con el propósito de optimizar la seguridad en el corredor turístico, labores de remozamiento y conservación realizan en el importante tramo la Empresa provincial de Mantenimiento Vial y Construcciones (EMPVC), en colaboración con el colectivo laboral La Roca.

A pesar del actual déficit de combustible, los trabajadores acuden a soluciones alternativas y de manera totalmente manual, las faenas incluyen pintura de contenes y puentes, chapea de faja y ciega de césped en el separador central, y mantenimiento a jardineras, específicamente guataquea y poda.

El personal a cargo de las acciones «demuestra una vez más su resiliencia y creatividad. Ante las dificultades, se crecen con un único objetivo: garantizar la seguridad vial y el confort de todos los usuarios de la vía», publicó en su perfil de la red social Facebook Reynaldo Hernández Rodríguez, director del Centro provincial de Vialidad (CPV).

«Seguimos firmes en nuestro compromiso con una infraestructura más segura, funcional y agradable, tanto para quienes nos visitan como para nuestros ciudadanos», agregó el post.

Según informaciones de Hernández Rodríguez, en el propio corredor también se han unido en estos trabajos la EMPVC con la MIpyme LetoAl y la EMIAT de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como mismo sucede ahora con La Roca, colectivo laboral perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios 17 de Mayo.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook del director del CPV.

Eva Luna Acosta Armiñán/ Radio 26

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