Aún sin la confirmación oficial de la Federación Cubana de Atletismo, una veintena de cubanos ganaron los cupos para asistir al Campeonato Mundial de este deporte que acogerá la capital húngara de Budapest a partir del ya cercano 19 de agosto.

Dentro de un ciclo que comprendió el último año de competencias (31 de julio de 2022 al 30 de julio de 2023) y con exigentes topes de clasificación, ocho atletas que compiten bajo la bandera cubana alcanzaron dichos estándares requeridos por la World Athletics (antigua IAFF).

El campeón mundial bajo techo del pasado año Lázaro Martínez y el finalista olímpico en Tokio 2020 Cristian Nápoles certificaron clasificaciones directas en el triple salto.

Lázaro registró brinco de 17.51 metros, superior a los 17.20 exigidos, al igual que su compatriota Nápoles, autor de 17,34 metros. Los nuestros marchan en los peldaños 5 y 8, por ese orden, y de cumplirse los vaticinios pudieran pugnar por medallas en la cita universal.

Entre las féminas, las también triplistas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea aseguraron duelos de altos quilates en Budapest. En más de una ocasión pulverizaron los 14.52 metros pretendidos y llegan al Mundial con excelentes marcas. Leyanis arriba tras espectacular temporada de 14.98 metros (cuarta en el ranking mundial) y Povea con 14.58 metros (octava).

Fiel a la historia de sus antecesoras en el equipo nacional, Silinda Morales envió recientemente su disco hasta los 65.06 metros. Este resultado no sólo le valió marca personal, sino ticket directo al certamen universal. De igual modo, representó el puesto doce entre las 36 concursantes que animarán dicha liza.

Los restantes boletos los aseguraron un trío de corredoras y un saltador. Desde las pistas, Yunisleidy García certificó un sonado récord nacional de 11.08 segundos en el hectómetro para volar directo a Budapest con la marca mínima. Además, pudiese doblar en los 200 metros. Mientras tanto Rose Mary Almanza cronometró 1:59.57 minutos en los 800 metros, con lo que llega acuñando el lugar 29 de las clasificadas por tiempos.

Tiempo de 50:60 segundos le valió a la cuatrocentista cienfueguera y finalista bajo los cinco aros Roxana Gómez para correr en el Mundial entre las 48 corredoras de esta distancia. Ella irrumpe vigésimo segunda entre todas.

Maykel Massó también poseía en sus piernas la clasificación tras salto largo de 8.36 metros. Mas una lesión durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe le privará de estar en el Mundial al medallista de bronce olímpico.

Además, estarán por su condición de monarcas del Campeonato Nacac (Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) el saltador de altura Luis Enrique Zayas y el pertiguista Eduardo Nápoles, quienes marchan en los puestos 10 y 33 del ordenamiento, respectivamente.

A Budapest, los invitados…

En esta ocasión, el máximo ente del deporte rey decidió elaborar una serie de invitaciones a aquellos deportistas que no lograron cumplir con los registros demandados. No obstante, para consolidarse en dicho escalafón, los nuestros no sólo debieron competir en eventos internacionales que reportaran puntos válidos, sino realizar en ellos buenas actuaciones.

Al cierre del período clasificatorio, varios fueron los cubanos afortunados por esta vía. Los noveles martillistas Ronald Mencías y Yasmani Fernández se colocan entre los lugares 30 y 35. Esto dentro de un máximo de 36 concursantes pese a quedar por debajo de los 78 metros estipulados.

Asimismo, los discóbolos Mario Alberto Díaz (lugar 21) y Melany Matheus (34), el saltador de longitud Alejandro Parada (35), la ochocentista Sahily Diago (52), la vallista corta Greisys Robles (39) y la vallista larga Zurian Hechavarría (38) permanecen en zona “mundialista”.

De igual forma, se unen a la posible delegación cubana las estafetas femeninas del 4×100 y 4×400 metros. El relevo corto para mujeres, titular mundial en Silesia 2021, muestra el duodécimo mejo crono entre 16 países con asientos reservados. Por otra parte, las velocistas cubanas son decimoterceras entre 16 aseguradas.

Sólo restaría conocer la oficialización de la parte cubana para conocer cuáles de estos atletas quedará fuera. Lo cierto es que hasta aquí, mucha juventud y talento en bruto destilan las huestes cubanas. Un dato: sólo la mediofondista Almanza supera los 30 años de edad.