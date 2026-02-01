Anuncian nueva fecha de los Juegos Panamericanos Lima 2027

Lo nutrido del calendario competitivo internacional para el año próximo provocó una ligera variación en la celebración de los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Inicialmente anunciada del 16 de julio al primero de agosto, la justa multideportiva continental tendrá ahora sus acciones del 23 de julio al 8 de agosto, y mantiene su estimado de recibir unos 7000 participantes de 41 naciones.

La noticia trascendió luego de la visita de cuatro días a la capital peruana de un grupo de expertos de Panam Sports, encabezados por su presidente Neven Ilic.

“Estamos muy contentos y tranquilos después de esta visita. Pudimos constatar en el terreno lo fantásticas que están las sedes deportivas y la Villa Panamericana. El legado de los Juegos del 2019 ha sido espectacular. Los recintos deportivos están muy bien cuidados y lo más importante es que han seguido albergando eventos deportivos”, reconoció el directivo chileno.

Lima acogió la justa multideportiva de las Américas en 2019, y en esta ocasión se utilizarán la mayoría de las sedes de entonces, con las lógicas adecuaciones y mejoras para facilitar un mejor desarrollo del certamen, que es importante para las clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Vemos un equipo liderado por el presidente del Comité Organizador Local Sergio Ludeña, con mucho compromiso y pasión. No tengo ninguna duda de que Lima 2027 serán unos grandes e históricos Juegos. Nuestro objetivo es mejorar todo lo increíble que fue esta fiesta el 2019”, confesó Ilic, quien, además, se reunió con el mandatario peruano, José Jerí.

“El presidente Jerí me ha expresado todo su apoyo y el compromiso del Gobierno del Perú con los Juegos Panamericanos, por lo que estamos muy optimistas. Si bien la infraestructura está lista, aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a operatividad y logística, por lo que no debemos relajarnos y trabajar muy unidos por esta, la fiesta deportiva más importante del continente”, declaró el hombre que dirige al deporte panamericano desde 2017.

Como parte de la visita de trabajo se recorrieron la Villa Panamericana, la Villa Deportiva Nacional (Videna) y el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, instalaciones que acogerán la fiesta continental y para la que Cuba tiene confirmados hasta el momento 242 clasificados.

Tomado de Cubadebate

