Más voces en EEUU condenan medida de asfixia de Trump contra Cuba

Para el expresidente y exsecretario general del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en Estados Unidos Jim Winkler “el bloqueo petrolero de Trump, al igual que todo el bloqueo estadounidense de más de 60 años, es innecesario e inmoral”.

Winkler lideró el organismo ecuménico más grande del país de 2013-2022, una asociación de 37 grupos de fe cristiana, que en conjunto abarca más de 100 mil congregaciones locales y unos 35 millones de seguidores.

Por su parte, el Movimiento 12 de Diciembre Internacional, con sede en Nueva York, dijo que «Cuba no representa una amenaza para las personas negras ni pobres y de clase trabajadora en Estados Unidos, el peligro que enfrentamos proviene del propio Gobierno que intenta el cambio de régimen».

La verdadera «amenaza» que Cuba representa para Estados Unidos -enfatizó- es el ejemplo que ha dado con su propia existencia: atención médica y educación gratuita, así como vivienda asequible subsidiada.

La agrupación afirmó que Trump aumentó su retórica agresiva contra Cuba en el plano externo, pero en el plano doméstico impone “un estado policial debido a su incapacidad para resolver los problemas económicos de un capitalismo en decadencia”.

El decreto del 29 de enero declara una emergencia nacional respecto a Cuba en virtud de la cual Trump consideró que para enfrentarla era necesario un régimen de aranceles coercitivos unilaterales contra aquellos países que vendan o suministren directa o indirectamente petróleo a Cuba.

Dijo que la medida está “destinada a intensificar los efectos desestabilizadores del bloqueo de más de seis décadas con el propósito de derrocar al Gobierno socialista de Cuba”.

Esta administración fabricó mentiras para justificar las recientes ejecuciones de ciudadanos estadounidenses como Keith Porter, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales de inmigración, agregó.

Y ahora declaró que Cuba constituye -acotó- una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos, una mentira como justificación para bloquear completamente el flujo de petróleo a Cuba, con el fin de estrangular su economía.

El Movimiento subrayó que, a nivel internacional, Cuba proporciona atención médica a países en desarrollo y ofrece educación médica gratuita a estudiantes de todo el mundo (incluidos los de Estados Unidos) que se comprometen a regresar a sus países y servir en sus comunidades.

Recordó que cuando el régimen racista del apartheid, apoyado por Estados Unidos, aún gobernaba Sudáfrica, Cuba envió tropas para luchar junto a las fuerzas de liberación nacional africanas y contribuyó decisivamente a la derrota militar de los afrikáneres blancos.

Después del huracán Katrina, cuando la población negra de Nueva Orleans estaba devastada, muriendo y abandonada por los gobiernos federal y estatal, Cuba ofreció enviar médicos y atención médica. Estados Unidos rechazó la oferta de ayuda, puntualizó.

“En este centenario del nacimiento del Comandante Fidel Castro, nos solidarizamos con los países y pueblos de todo el mundo que se oponen al imperialismo estadounidense y a esta escalada ilegal del ataque de Estados Unidos contra Cuba”, concluyó la organización.

La Asociación Cultural José Martí USA -entretanto- condenó igualmente la decisión de Trump y alertó que lo que busca la actual administración es “aumentar desproporcionadamente sus criminales acciones contra Cuba, su gobierno y su soberanía”, precisó en un comunicado.

“Nuestra Asociación estará siempre, en cualquier circunstancia, al lado de nuestro pueblo (…) cuenta Cuba con nuestro patriotismo y nuestro pueblo con nuestra eterna fidelidad, concluyó la declaración firmada por el Comité Ejecutivo de la Asociación, integrada en su mayoría por emigrados cubanos.

Tomado de Prensa Latina