Insta PNR a reforzar seguridad vial en Cuba

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) instó a reforzar la conciencia ciudadana sobre la seguridad vial, tras registrarse en 2025 un total de siete mil 538 accidentes, con saldo de 750 fallecidos y seis mil 718 lesionados en el país.

Según datos ofrecidos en el perfil de Facebook de la PNR, Héroes de Azul, el 72 por ciento de los siniestros obedeció a causas humanas, entre ellas la falta de respeto al derecho de vía, la distracción al conducir y el exceso de velocidad.

Motos, ciclomotores y peatones estuvieron implicados en el 63 por ciento de los accidentes. La Habana, Villa Clara y Ciego de Ávila reportaron las situaciones más críticas.

El 31 por ciento de los conductores involucrados no poseía licencia de conducción, lo cual incrementó la gravedad de los hechos.

La PNR informó que durante el año se suspendieron 545 licencias de conducir y se cancelaron otras 97, como parte de las medidas de control aplicadas en los territorios.

También se recuperaron 14 mil 217 señales de tránsito y se marcaron 122 kilómetros de vías, además de instalar paneles solares para respaldar el funcionamiento de semáforos en intersecciones claves de La Habana.

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, declaró que en 2026 se priorizarán proyectos para mejorar la señalización vial, distribuir cascos de mayor resistencia, combatir las carreras ilegales, evitar la presencia de animales en las carreteras y fortalecer la seguridad ferroviaria.

El titular subrayó que cada viaje exige responsabilidad y respeto a las leyes, en aras de preservar la vida propia y ajena.

Tomado de la ACN

