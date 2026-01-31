Leones y Cocodrilos: entre depredadores catorce años después

En una rivalidad contemporánea que no pasa desapercibida entre jugadores y aficionados, Leones de Industriales y Cocodrilos de Matanzas cruzarán todo su poder en busca de una plaza a la finalísima de la pelota cubana.

Esta será apenas la segunda ocasión en la que ambas novenas se midan en instancias de play off. Para recordar el único precedente hay que remontarse hasta el año 2012, cuando en la 51 Serie Nacional de Béisbol, los giraldillos comandados por Lázaro Vargas vencieron también en semis y durante siete pleitos a unos Saurios que veían debutar al polémico Víctor Mesa al frente.

Los máximos ganadores del pasatiempo cubano debieron esperar once años para romper el maleficio de ganar en postemporada, cuando desbancaron a los Gallos de Sancti Spíritus en cuartos de final de la campaña 62. Mientras, Matanzas ha mantenido una estabilidad sólida que lo cataloga como uno de los equipos más constantes de los últimos dos lustros, incluyendo la corona de la edición 59 frente a los Toros de Camagüey.

Catorce años depués de aquel duelo, pocas son las piezas de uno y otro conjunto que revitalizarán ese choque encarnizado. Por los azules, sólo Yasmani Tomás repite en la escuadra que dirige Guillermo Carmona. Decisivo en el pase a esta fase frente a Mayabeque, el fornido toletero apenas bateó en aquel lejano enfrentamiento para anémico .167, con dos carreras anotadas y un vuelacercas. Sin embargo, mucho ha transcurrido desde entonces y Tomás es referente de esa ofensiva capitalina.

Entre las huestes yumurinas, el veterano incialista Yariel Duque, el camarero Aníbal Medina y el portentoso Yurisbel Gracial, repetirán la experiencia del duelo. Al mismo tiempo, el zurdo Yoennis Yera será el único que reitere presencia desde el montículo, aunque ahora con una importancia tremenda como líder del staff, pues hace catorce abriles lanzó en seis de siete juegos, y cinco de ellos como relevista.

Casos especiales y no pocas sensaciones encontradas vivirán Yasiel Santoya y Ariel Sánchez. Ellos fueron decisivos para Matanzas, y ahora las jugarretas del destino les pondrán de frente al equipo que los formó.

La historia favorece en el cotejo a Industriales, tras sumar 153 victorias por 101 los matanceros. No obstante, en la actual temporada y entre bajas por lesión y enfermedad, los reptiles mordieron en la subserie particular en tres de cinco encuentros. La cifra reciente favorece aún más a los conducidos por Armando Ferrer, si contamos las 15 sonrisas en los últimos 25 juegos.

Más allá de números y referencias históricas, la pugna promete intensidad a borbotones. Ambas escuadras saben lo que está en juego, donde marcados deslices o fórmulas estratégicas pudiesen definir un crucial desenlace.

