Matanzas

Coloquio Martí en el pensamiento de Fidel

Por Ángel Rodríguez Pérez 0 Comentario #ANEC; Sociedad Cultural José Martí #Martí y Fidel #Matanzas #TV Yumurí

 

El coloquio “Martí en el pensamiento de Fidel”, convocado por las filiales matanceras de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) y la Sociedad Cultural José Martí (SCJM), tuvo lugar como parte de las actividades por el Aniversario 173 del Apóstol de la Independencia y el Centenario del Líder Histórico de la Revolución Cubana.

La impronta del ideario martiano en el pensamiento y la obra de Fidel Castro, fue debatida entre historiadores, economistas y profesores, para destacar la vigencia de sus enseñanzas en la actualidad cubana.

El coloquio encabezado por el presidente de la SCJM en Matanzas DrC Alfredo Lauzurica González y el director del Centro de Estudio y Superación Posgraduada de la ANEC provincial, MsC Ligio Barrera Kahli, profundizó sobre la ética, el humanismo, la justicia social, y el antimperialismo militantes de Martí y Fidel.

Durante el encuentro se recordó a Federico Figueras Olivares “Freddy”, destacado profesor e investigador, miembro del colectivo a un año de su desaparición física.

By Ángel Rodríguez Pérez

