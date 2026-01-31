Región Militar Matanzas efectúa acciones prácticas por el Día territorial de la Defensa

En la Región Militar Matanzas efectuaron acciones prácticas por el Día territorial de la Defensa.

Jóvenes de la Universidad de Matanzas participaron en ejercicios tácticos. El empleo de minas antitanques y antipersonales, de cohetes sin medios portadores, explosivos y el tiro práctico destacaron entre las actividades realizadas.

La jornada incluyó una clase instructiva metodológica con los Consejos de Defensa Provincial, municipales y una representación de las zonas de defensa para mostrar las acciones de las tropas regulares, las unidades de las milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas de Producción y Defensa.

Las acciones demostraron la preparación combativa de las tropas para la defensa del territorio y el país.

