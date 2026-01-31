En el marco del Proyecto de Diplomacia Científica, se consolidó una alianza académica internacional con la firma de un convenio de cooperación entre el Instituto de Desarrollo Económico e Investigaciones Sociales (İKSAD), de Turquía, y la Universidad de Matanzas, en Cuba.

El acuerdo fue suscrito tras una fructífera reunión de consultas celebrada durante la visita de una delegación del İKSAD a la casa de estudios cubana. El encuentro, que tuvo como objetivo fortalecer la colaboración científica bilateral, permitió a las partes intercambiar perspectivas y trazar una hoja de ruta para futuras colaboraciones.

La ceremonia de firma contó con la presencia de la Dr. C.. Leyda Finalé de la Cruz, Rectora de la Universidad de Matanzas, y el Dr. Mustafa Latif Emek, Presidente de İKSAD. Les acompañaron las vicerrectoras Dr. C. Liz Pérez Martínez y De.C.. María de Lourdes Artola Pimentel; la Dr.C. Laura Becalli Puerta, Directora de Relaciones Internacionales; el Sr. Sefa Salih Bildirici, Presidente del Grupo de Publicaciones; así como los representantes Bilgen Özlük y Emir Aydoğan.

Mediante este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a impulsar el intercambio académico y la cooperación en investigación. Los mecanismos de colaboración incluirán el desarrollo conjunto de proyectos científicos, la coautoría de publicaciones académicas y la organización conjunta de congresos, simposios y otros eventos científicos.

Este convenio representa un paso significativo en la internacionalización de la ciencia y la educación superior yumurina.

Tomado del perfil de la Universidad de Matanzas

