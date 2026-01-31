El Tiempo en Cuba para el 31 de enero de 2026

Las temperaturas máximas estarán entre 22 y 25 grados Celsius en la región occidental; entre 26 y 29 grados Celsius en el resto del país, superiores en localidades del interior oriental.

En la noche las temperaturas estarán estarán entre 15 y 18 grados Celsius en occidente, mientras que en el resto del país estarán entre 19 y 22 grados Celsius, superiores en zonas costeras.

Estará mayormente nublado durante gran parte del día en zonas de la costa norte con algunos chubascos y lluvias. En el resto del territorio nacional estará con algunas nubes y sol, nublándose ocasionalmente en algunas localidades con aisladas lluvias.

Los vientos serán variables débiles en gran parte del país. En la tarde serán de región norte en el occidente con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora.

Habrá oleaje en la costa norte central y oriental, mientras que en el litoral norte occidental y desde cabo Cruz hasta Punta de Maisí habrá poco oleaje. En el resto de las costas la mar estará tranquila.

(Fuente: Instituto de Meterología de Cuba)