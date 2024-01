Revelan ganadores del Premio Calendario 2024

Hands typing on old typewriter and modern laptop

Los escritores matanceros Náthaly Hernández Chávez e Iramis Rosique Cárdenas merecieron los Premios Calendario 2024. Los ganadores participaron en las categorías de Ciencia Ficción y Ensayo respectivamente. Según publica el sitio web Claustrofobias en esta edición concursaron más de 100 autores de diferentes provincias del país en los apartados narrativa, poesía e infantil juvenil. El evento promueve la creación literaria en las nuevas generaciones de escritores Náthaly Hernández Chávez joven periodista ostenta otros lauros como el Premio Celestino de Cuento por su libro "La figura en el puente". Por su parte Iramis Rosique Cárdenas es Doctor en Ciencias Filosóficas y Pensamiento Emancipatorio del Instituto de Filosofía además se desempeña como profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Los Premios Calendario cuentan con el auspicio de la AHS, el Instituto Cubano del Libro y la Casa Editora Abril. La gala de premiaciones transcurrirá el 21 de febrero en el contexto de la Feria Internacional del Libro de La Habana.

