Regresa a Cuba Festival Internacional Varadero Gourmet

El 15 Festival Internacional Varadero Gourmet, sesionará del 11 al 13 de septiembre en el Centro de Convenciones Plaza América del mayor destino de sol y playa en Cuba.

El evento reunirá a empresarios y especialistas vinculados a la gestión y comercialización de bebidas y alimentos, nacionales y foráneos; clientes de los polos turísticos del país, y otros profesionales.

El certamen abordará conferencias, clases magistrales, degustaciones, competencias, maridajes del chef y el sommelier, así como presentaciones de productos.

El 15 Festival Internacional Varadero Gourmet constituirá un espacio de intercambio entre profesionales para abordar la actualidad de los servicios de alimentos y bebidas.

