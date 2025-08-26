La primera noche de la quinta edición del Festival Varadero Josone Rumba Jazz and Son inició con las presentaciones de cinco artistas nacionales en el parque Josone del Balneario de Varadero.

Jorge Gómez, del grupo Moncada, expresó su agradecimiento con los organizadores del evento por invitarlos a abrir el primer encuentro.

«Estamos terminando un disco que se llama Nueva Trova se escribe con M, que es un homenaje nuestro a Manguaré a Mayoguacán y a Moncada mismo, y le propusimos a Isaac Delgado venir con este homenaje a estos grupos que son fundadores de la nueva trova», agregó.

Moncada, El hijo de Teresa y la Llegada, David Torrens, Cándido Fabré y su banda y Velito el Bufón conformaron la cartelera de la primera noche de concierto.



«Estoy por primera vez aquí, en Josone y en Matanzas y me han puesto un reto con un elenco tan maravilloso como el de esta noche, pero el público tiene muchas ganas de escuchar, de aprender de la música cubana. Estoy súper agradecido con el Festival», comentó el cantautor David Torrens.

Por su parte, Velito el Bufón agradeció la acogida del público matancero, uno de los primeros en darle la bienvenida al inicio de su carrera.

«Sobre el Festival es mi primera vez aquí y me gusta muchísimo la fusión que han hecho de música cubana con música urbana, y de verdad que me siento muy completo esta noche».

Hasta el 31 de agosto el público podrá disfrutar de noches de conciertos de diversos artistas cubanos, exponentes de géneros músico danzarios.

«Me alegro mucho que suceda esto, es una muestra de ese intercambio entre artistas y pueblo, y que el mundo vea que Cuba mantiene su alegría», expresó Cándido Fabré.

Esta quinta edición cuenta con la organización del Centro Nacional de Música Popular, el Instituto Cubano de la Música y el proyecto Música Punto Cero; con el auspicio de los Ministerios de Cultura y Turismo, y la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas.

