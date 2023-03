La poesía de la resistencia y la salvación

“La poesía es un modo de resistencia de la humanidad ante los embates del mundo que le toca vivir y por tanto creo que es difícil no percibir señales hermosas, aun dentro de cualquier dificultad que no nos lleve hacia la poesía. Y no penar solamente en la escrita o cantada, que es la manera más fácil de comprenderla e identificarla.

“La poesía está en los actos cotidianos, en el hecho de las personas y sus acciones; está en el alma de cada uno, la cual no podemos perder ni darnos el lujo de extraviarla. Si es alma, tenemos que saber llevarla con dignidad y enfocados en un futuro mejor. Esa es la poesía a la que tenemos que aferrarnos por su importancia para la salvación de la humanidad.”

¿Cómo marcha el movimiento poético en Matanzas?