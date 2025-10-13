Gala en Sauto por 73 años de Los Muñequitos

Fotos tomadas del perfil de Facebook de Los Muñequitos de Matanzas

El escenario del teatro Sauto, Monumento Nacional, acogió una gala solemne por el aniversario 73 de la agrupación Los Muñequitos de Matanzas y Gala Inaugural de la Jornada Guaguancó Matancero que incluyó la presentación de los grupos que practican este género en la provincia.

La academia infantil fue la primera en mostrar lo aprendido por los niños, seguidos de Afrocuba, de Matanzas, que también atesora más de medio siglo de exitosa existencia.

Colectivos como Columbia del puerto, de Cárdenas, Los cuatro del solar y Los reyes del tambor, por solo mencionar algunos patentizaron la vigencia del ritmo, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que surgió en Matanzas en el siglo XIX.

La festividad incluyó reconocimientos de diferentes entidades de la cultura, el gobierno y el Partido en el territorio, al grupo y a los integrantes más antiguos.

Durante la Jornada de la Cultura matancera y cubana, se programan clases magistrales, encuentros de rumberos y bailadores, así como homenajes a cultivadores del género.

