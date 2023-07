 Fallece Sinead O’Connor

La reconocida cantante irlandesa Sinead O’Connor falleció hoy a los 56 años, según medios de comunicación británicos que hasta el momento no han revelado la causa.

Con sus 10 álbumes de estudio durante su prolífica carrera, la cantante (Glenageary, 1966) deslumbró al mundo en la década de los años 90 del pasado siglo con su original timbre de voz, su belleza y singular pelado al rape.

El diario Irish Times indicó que su versión de la canción “Nothing compares 2 U”, fue el sencillo número uno del mundo en 1990 por los Billboard Music Awards.

La artista alcanzó la fama con la publicación del disco “I Do Not Want What I Haven’t Got”, que incluyó su tema más famoso, Nothing Compares 2 U, compuesto por Prince, con el que consiguió varias nominaciones para los premios Grammy.

O’Connors murió apenas 18 meses después de perder a uno de sus cuatro hijos. Shane se suicidó a los 17 años, después de escapar del hospital donde se encontraba ingresado bajo vigilancia, tragedia que marcó a la artista.

En su última publicación en las redes sociales escribió que luego de la muerte de su hijo “he estado viviendo como una criatura nocturna no muerta desde entonces. Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma”. (ALH)

Tomado de Cubadebate