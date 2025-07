El rock: más de medio siglo de transformación

La llegada de la década de 1950 trajo consigo cambios alrededor de todo el mundo. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial diversos procesos sociales se comenzaron a gestar.

Estados Unidos vivió una revolución cultural impulsada por el rápido desarrollo industrial y el consecuente fenómeno de consumismo.

Alemania y Japón experimentaron una sorprendente recuperación económica en menos de dos décadas después del final del conflicto bélico.

Se firma el Tratado de París, surge la Unión Europea, Corea inicia una guerra civil que da lugar a la división del país en dos.

Y en medio de todo este contexto nace el rock and roll como género musical en los Estados Unidos, impulsado principalmente por Elvis Presley.

Su origen viene dado por la fusión de distintos géneros de música afroamericana.

La década de 1960 trajo consigo la explosión del rock hacia otras partes del mundo. Gran Bretaña en particular devino cuna de grandes agrupaciones y artistas que contribuyeron a su desarrollo y popularización.

The Beatles, The Rolling Stone, Queen, Nirvana, Metalica, Ramones y más dominarían el panorama de los años posteriores, dejando una huella que aún permanece en la actualidad.

En Cuba la historia del rock resulta compleja, marcada por la resistencia cultural y la censura.

La fuerte influencia norteamericana en jóvenes cubanos propició el comienzo de grupos y solistas desde la década del cincuenta.

Athanai, Havana, Los Llopis, Combat Noise, Malas Noticias y Porno para Ricardo, resultaron algunas de las más sonadas en la Isla.

Matanzas, por su parte, desde 1999 con el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz y la Dirección Provincial de Cultura desarrolla el Festival Atenas Rock, uno de los más relevantes del país.

El encuentro mueve a los amantes del género y a bandas tanto cubanas como extranjeras todos los años a la urbe yumurina.

