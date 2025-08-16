Documental sobre Marta Valdés promueve emociones en Matanzas

«Marta Valdés, soberana del tiempo», documental presentado hoy en esta ciudad, promovió emociones en el contexto del espacio poético Concilio de las Aguas, que homenajeó además al poeta, lingüista y escritor José Jacinto Milanés, muy cerca del aniversario 211 de su natalicio.

Estoy seguro de que Marta Valdés estará muy feliz donde sea que esté, comentó el periodista Raúl Nogués al presentar el audiovisual que es una obra de su autoría junto al realizador Juan Carlos Travieso.

Recuerdo que en sus últimos días le pregunté si Matanzas le había servido de impulso para continuar su obra, a lo que ella me respondió: “No hijo, yo ya venía impulsada, Matanzas lo que me ayudó a que no se me murieran las ganas de hacer cosas”, recordó Nogués.

En la sede de El Mirón Cubano, sitio donde la distinguida artista compartió varias veces su arte, poetas, cantantes y bailarines, entre ellos Alfredo Zaldívar, Olga Margarita Muñoz y Liliam Padrón, concibieron una tarde de homenaje que con el nombre de La Flota de Marta no solo acogió la presentación del documental, sino que también evocó sus letras.

Los poetas Luis Lorente, Charo Guerra y Daniel Cruz Bermúdez, conformaron el jurado del Concurso-Debate Provincial José Jacinto Milanés 2025 y expusieron los resultados.

Tornillos de plata, de Náthaly Hernández Chávez, y Parte meteorológico, de Derbys Domínguez, resultaron menciones, mientras que la obra premiada fue Carnicería, de Gaudencio Rodríguez.

Laureen Batista Roselló/ACN

