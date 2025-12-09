Celebra Ermita de Monserrat aniversario 150

Foto: Carrete Producciones

La Ermita de Monserrat de la Atenas de Cuba, celebró su 150 aniversario de creación con un concierto único.

La Camerata José White, la soprano Bárbara Llanes y el Cuarteto de Cámara de Matanzas ofrecieron un programa musical dedicado a la cultura cubana y con composiciones propiamente yumurinas.

«Ciento cincuenta años de este sitio emblemático de la ciudad de Matanzas. Felices de contar con tanto apoyo de tantas instituciones, de decisores de la ciudad y del país. También hemos tenido la posibilidad de que llegue la población acá a la Ermita a disfrutar del concierto de hoy», expresó Milvia Rivero Leicea, directora del centro.

Al encuentro asistieron personalidades de la cultura matancera, como el Premio Nacional de Teatro, Rubén Darío Salazar, el arquitecto Ramón Recondo, encargado del proyecto de restauración del inmueble de la Ermita, entre otros.

De manera especial participaron en el encuentro Idania Rodríguez, presidenta del Casal Catalán Nacional y de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña; Ana Isabel Suárez, presidenta de la Asociación de Descendientes de Canarios «Leonor Pérez» en Matanzas y Domingo Tejido, presidente de la Asociación de Descendientes de Gallegos radicados en la provincia.

Durante un siglo y medio la Ermita de Monserrat se ha dedicado al resguarde, rescate y divulgación de las tradiciones culturales de la provincia de Matanzas.

Su huella en la Atenas de Cuba trasciende la escencia catalana y española, extendiéndose como una ventana al mundo de las costumbres y el arte nacidos en la urbe yumurina.

