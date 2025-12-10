Fondo de Qatar para el Desarrollo anuncia donación a Cuba por afectaciones de huracane

El Fondo de Qatar para el Desarrollo (QFFD, por sus siglas en inglés) anunció una donación a Cuba por valor de 4,5 millones de USD para contribuir a los esfuerzos de las autoridades cubanas para mejorar servicios esenciales a la población en materia de salud, educación y producción de alimentos, debido al impacto de huracanes sobre el territorio nacional.

Esta ayuda se implementará a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, con ese motivo, se suscribió en el día de ayer, en el marco de la celebración del Foro de Doha, un acuerdo entre Fahad Hamad Al-Sulaiti, director general del QFFD, y Alexander De Croo, Administrador del PNUD.

En otro orden, ambas entidades coordinan actualmente la implantación de otra ayuda, en ocasión de los recientes daños ocasionados por el huracán Melissa en el oriente del país.

