Carlos Ettiel Gómez: “Con la ciudad en los bolsillos…”

A Carlos Ettiel lo vislumbré por las noticias en las redes sociales: “Recibe Gómez Abreu el premio en concurso internacional o nacional…”; “Publica escritor matancero libro para niños”; “Preside taller literario en Jagüey Grande” y deseé conocer a este escritor que ante mis ojos se mostraba joven y a la vez maduro, con rasgos de ternura, gravedad o guasa, ¡qué combinación!

Decidí enviarle un cuestionario, que acogió con el mismo entusiasmo que transpira su página en Facebook: la amplia sonrisa en su rostro y niños más talleristas a su alrededor en ese destacado movimiento literario que caracteriza a ese territorio del sur de Matanzas.

Pero ni tan así, sabía quién era. Recibí su respuesta, con el peso que los escritos trasuntan por correo (imagino las antiguas cartas y aquello de “el papel lo aguanta todo”) y comencé a leer y leer hasta que al final, me impresionó una pregunta:

“¿No quiere mudarse para acá?”

¡Ah!. Ahí estaba en un destello, Carlos Ettiel, con su esplendorosa y profusa imaginación, sus conflictos de los cuales escapa como un duende, unido a esa enigmática zozobra que sentí cuando le pregunté si era feliz y leí su poema Viajero.

“Cuando salgo de estas calles echo mi ciudad en los bolsillos para no olvidarla, traduzco las grietas de la pared (cada terminal me detiene al borde del arrecife). Soy un desconocido al que nadie espera. Cruzo la jauría a la izquierda de los equipajes, entre ridículos peinados, sobre los intestinos del prójimo. Rebaso a quien se cruce. Después está la puerta antes del puente, el puente que tiembla y se hunde en silencio, el puente que se hunde y tiembla bajo mis pies.”

(Del libro Pirámide Inversa, Premio Regino Boti, Editorial El Mar y la Montaña)

¿Es feliz?¿Qué le falta, qué le sobra en esta vida? ¿Piensa irse de Jagüey en algún momento?

“No soy feliz. Quien lo sea, ya habrá cumplido todas sus aspiraciones.”

Me aclara, a seguidas, que la pregunta tiene una arista un tanto personal, por lo que responderá de manera ontológica.

“Me faltan demasiadas cosas y me sobran las dificultades para conseguir lo que me falta…La felicidad en la vida es tener salud y ser amado por otras personas.

“Jagüey Grande es un pueblo venido a menos, cuyos años de esplendor quedaron atrás. Aquí vivieron los escritores Agustín Acosta, Damaris Calderón, fue el mayor plan citrícola de Cuba. Pero hoy, sin duda, es un atraso para mi carrera”.

Dice que carece de presupuestos adecuados para la literatura, hotel para invitados, ni siquiera tiene servicio de ómnibus nacionales.

“La crisis en los municipios es extrema y no solo económica, se extiende a todas las esferas. Hay quienes niegan el fatalismo geográfico. Es cierto que he conseguido logros, pero con un mayor sacrificio que si viviera en alguna ciudad cabecera, en la capital o en otro país. Hasta ahora no me he ido ni lo he pensado, aunque a veces me perjudique vivir en este olvidado paraje del que tanto cuesta escapar”.

Lo sé, soy amiga, compañera de muchos jagüeyenses y siempre que los he visto, rebosan ¡tanta energía! No obstante predominar ahora el suelo raso o la falta de agua donde el manto es mayor. Para mí, es un pueblo con una vitalidad interior auténtica.

Entonces, a pesar de los confines o las posibles angustias cotidianas, él revela cómo el entorno, junto a la familia, han motivado su explosiva creación.

“Nací el 13 de agosto de 1978. Mi madre es Carmen Abreu Morera y mi padre, Calixto Gómez Hernández. Comencé haciendo redondillas antes de entrar en primer grado y luego, décimas, porque en mi familia materna existía la tradición campesina de los guateques, controversias y la música del campo.

“En 2do. grado entré al taller literario Los zapaticos de rosa, con la instructora Marta Anisia López, en la Casa de Cultura de Jagüey Grande».

En los inicios tuvo influencia de abuelos y tíos, amantes de las décimas, y de maestros de primaria, el vecino, el escritor «Tuto» Carrasco y Yolanda Brito Álvarez, escritora e investigadora, quien fue su asesora literaria a partir de sexto grado

“Lo rural motivó mi creación literaria alrededor de la décima y los temas locales, después escribí también otras formas estróficas de la poesía e incursioné en la narrativa a través del cuento. Gané varios concursos nacionales en mi etapa de pionero como el Martín Colorín, encuentro-debates infantiles de talleres literarios».

En 2010 integró el Taller provincial de Autores para Niños, rectorado por José Manuel Espino Ortega y en 2014 se graduó del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, dirigido por el maestro Eduardo Heras León.

Su primer libro fue Polvo de hadas, Ediciones Matanzas, 2012. Era de poesía para niños. Después ha publicado más de 20 obras en diversos géneros, para disímiles públicos, la mayoría producto de premios alcanzados en el país y editados aquí, en Chile, Argentina, España y Estados Unidos.

“Escribo poesía, me encanta la décima y también cuentos, minicuentos, noveletas, mucho más la literatura para niños, adolescentes y jóvenes. Me siento a gusto con ellos; esto me permite cambiar de uno a otro cuaderno y así explorar nuevas ideas.

“Prefiero los temas inexplorados, actuales, emotivos, extraños, a veces tratados con ironía, humor o soluciones inesperadas. Hay una variedad de asuntos y personajes en mi obra, que algunos críticos me han catalogado de versátil».

¿Y quién lo duda? Además, de su huella entre la gente, resaltan sus nexos con el taller literario municipal y las relaciones con escritores cubanos y de otros lares, que mantiene aunque haya rayos y truenos sobre el poblado.

“Siempre he estado vinculado con el taller literario municipal, primero como tallerista y ahora como instructor de Literatura, materia que imparto a los aficionados. Tenemos un grupo de escritores con buenos resultados en los concursos, participo regularmente en las ferias del libro, lo que me ha permitido conocer a otros autores nacionales y foráneos, estrechar lazos de amistad e intercambiar experiencias literarias».

Sin embargo, muchas veces en la vida se sufren decepciones o, al revés, alguien nos proporciona sentimientos de esperanza. ¿Qué detesta en un ser humano? ¿Qué aprecia?

“Detesto la deslealtad, la arrogancia y la envidia. Aprecio la sinceridad, la sencillez, la paz, que cada persona viva y deje vivir a los otros».

Carlos Ettiel Gómez Abreu es un remolino en el universo cultural de Jagüey Grande. Su poder comunicativo y de creación estimula a esos seres que ansían soñar o viajar en el tiempo. Él lo sabe, por eso me dijo: “en el fondo, mi pueblo es una maravilla ¿No quiere mudarse para acá?”. Feliz cumpleaños.

María Elena Bayón Mayor / Radio 26