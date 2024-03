Actuará en Cuba Laurin Talese Frierson

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Los capitalinos teatros Martí, y del Museo de Bellas Artes, acogerán el 4 y 5 de abril, respectivamente, las presentaciones de la cantante estadounidense Laurin Talese Frierson en Cuba, a propósito de las celebraciones que tienen lugar en los Estados Unidos para conmemorar la historia de la Mujer y el Jazz.

La estancia de la artista en la mayor de las Antillas, prevista entre los días 1 y 6 de ese mismo mes, será el resultado de una colaboración entre la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, el Ministerio de Cultura de Cuba y el Instituto Cubano de la Música, e incluye intercambios con mujeres artistas cubanas.

Laurin nació en Cleveland (Ohio), y recibió formación clásica en el Cleveland Institute of Music y más tarde estudió canto clásico y jazz en la University of the Arts, donde se licenció en Interpretación Vocal. Su tono original y conmovedoras letras les han permitido ganarse el favor del público.

Su álbum de debut, Gorgeous Chaos, el cual fue muy aclamado, cuenta con un elenco estelar de músicos, entre ellos: Adam Blackstone, Robert Glasper y Christian McBride.

El talento de Talese le ha permitido viajar por todo el mundo, actuando en una gran cantidad de lugares de renombre internacional, como el Festival de Jazz de Newport, Jazz at Lincoln Center Shanghái, Kennedy Center for the Performing Arts y el New Jersey Performing Arts Center en 2018, cuando ganó el séptimo concurso anual Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. ⠀

Asimismo, se enorgullece de representar a Estados Unidos en el Programa de Enviados Culturales de American Music Abroad, una iniciativa de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos, implementada por la Association of American Voices.

También disfruta sirviendo a su comunidad local en diversos consejos, entre ellos el de la Recording Academy’s Philadelphia Chapter, del que ha sido vicepresidenta.

Debutó con la Orquesta de Filadelfia interpretando un repertorio que incluía su composición original, This Love, dirigida por Yannick Nezet-Seguin. En 2022, Laurin estrenó su obra más reciente, Museum Of Living Stories, encargada por Chamber Music America.

En 2023, hizo su debut teatral protagonizando como Billie Holiday en Lady Day At Emerson’s Bar and Grille en Philadelphia Theatre Company. Laurin ha vuelto a interpretar este papel y actualmente lo protagoniza en el Geva Theatre Center de Rochester. (ALH)

Tomado de Cubadebate