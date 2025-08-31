Acosta Danza celebrará una década en movimiento

Casi puede sentirse la energía y emoción de los bailarines de la compañía cubana Acosta Danza, quienes se alistan hoy para subir al escenario del Teatro Nacional de Cuba como celebración de los 10 años de fundado el formato.

Bajo la guía del virtuoso bailarín Carlos Acosta, la agrupación presentará los días 5, 6 y 7 de septiembre, en la Sala Avellaneda, un programa que incluye «98 días», del coreógrafo hispano-venezolano Javier de Frutos, inspirado en la estancia del poeta Federico García Lorca en Cuba.

Además de “La ecuación», reconocida obra del coreógrafo cubano Georges Céspedes; «Llamada», con coreografía de Goyo Montero; y «De punta a cabo», de Yaday Ponce a partir de la pieza original de Alexis Fernández, nominada en 2022 al Premio Laurence Olivier de Reino Unido.

Desde su fundación, en 2015, Acosta Danza cumple una intensa agenda de espectáculos y combina lo clásico con lo contemporáneo, fusionados con elementos de la danza cubana.

Diversos reconocimientos avalan estos 10 años de quehacer artístico, entre ellos el Premio Nacional de Danza (2024) de Reino Unido como Mejor Compañía de Mediano Formato.

En La Habana, el multipremiado bailarín lleva con pasión este proyecto, además de sus compromisos internacionales como una de las grandes figuras del arte en puntas.

Dueño de un impecable desempeño que hacen únicos sus movimientos, Acosta ostenta la Medalla de Oro del Prix de Lausanne(1990), el Frédéric Chopin(1990), otorgado por la Corporación Artística Polaca, el Premio de Danza de la Fundación Princesa Grace (1995), el Laurence Olivier (2006), el Premio Nacional de Danza (2011) y el Lifetime Achievement 2023 de Lausanne, Suiza. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

