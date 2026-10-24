Unión Eléctrica prevé afectación de 1 865 MW durante la noche de este sábado

La Unión Eléctrica (UNE) informó este sábado que en el día de ayer —viernes— se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 787 MW a las 20:00 horas.

La producción de energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 3 509 MWh, con 545 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

De acuerdo con la fuente, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 06:00 horas fue de 915 MW, la demanda 2 104 MW con 1 177 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 450 MW.

Se encuentran en avería las unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 8 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 546 MW.

Se considera para el horario de máxima demanda el completamiento de la unidad 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en 100 MW.

Según la UNE, se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1 015 MW con una demanda máxima de 2 850 MW, para un déficit de 1 835 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 865 MW en este horario.

Tomado de Cubadebate

Post Views: 32