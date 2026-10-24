Cuba logró primer éxito en Panamericano de Beisbol Sub-18

La selección cubana derrotó 5-4 a su similar de México en extrainnings, y mantuvo posibilidades de avanzar, por el grupo B, a la fase de Súper Ronda del Campeonato Panamericano de Beisbol Sub-18, que se disputa en República Dominicana.

Los alumnos del mentor Alexei Moré exhiben ahora balance de 1-1, pues en su debut cedieron 4-5 ante Venezuela, en similar decisión por Regla Schiller.

México abrió el pizarrón en el mismo primer inning por cuadrangular de Alex Tolosa, un joven muy talentoso de apenas 16 años, emplantillado en la nómina del club profesional mexicano Venados de Mazatlán.

Pero los cubanos igualaron el marcador en el tercero, por biangular del antesalista Jorge Luis Valera con un corredor en circulación, ante un envío del abridor Aaron Granados, quien se mostraba intocable hasta ese momento.

Entretanto, los aztecas se volvieron a ir delante transitoriamente en el cuarto episodio frente al abridor cubano Marlon Rubalcaba, quien bajó de la lomita al soportar doble de Samuel Castellón, impulsado por par de toques consecutivos, el último en jugada de squeeze play.

Tras la salida de Granados, el conjunto cubano igualó con un roletazo por el cuadro de Varela con los ángulos congestionados. Ya en extrainnings, con el partido igualado 4-4, Cuba consiguió la carrera del triunfo, remolcada por sencillo de Dairon Espinosa ante el derrotado Pedro Salas.

El relevista Ronaldo Crusa tuvo excelente labor de cuatro entradas con apenas un jit permitido, pero su sustituto Luis Daniel Rodríguez sacó los últimos tres outs, y se llevó el crédito.

Cuba enfrentará este sábado a Nicaragua.

Tomado de Cubasí

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