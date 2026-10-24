Matanzas acompaña y abraza a las familias afectadas

La colisión de un camión de pasajeros en las inmediaciones del poblado de Carbonera, cerca de la ciudad de Matanzas, ha dejado, de manera preliminar, una persona fallecida y alrededor de una treintena de lesionados.

La rápida movilización del Servicio de Urgencias Médicas, junto al apoyo solidario de la ciudadanía, permitió brindar atención inmediata a los afectados, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas de este lamentable accidente de tránsito.

Desde nuestra institución, expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos de la persona fallecida, y acompañamos con solidaridad y respeto a todas las familias afectadas por este doloroso suceso.

Reafirmamos nuestro compromiso con la atención integral de cada paciente y transmitimos tranquilidad y confianza a sus familiares, amigos y vecinos, con la certeza de que nuestros equipos continúan trabajando con entrega, profesionalidad y sensibilidad humana, poniendo todos sus esfuerzos en la defensa de la vida y la recuperación de los lesionados.

Una vez más, hacemos llegar nuestro profundo agradecimiento al personal médico, de enfermería, emergencias y a todos los equipos que, desde sus respectivas responsabilidades, han desplegado una labor extraordinaria, marcada por la dedicación, la coordinación y el compromiso con la vida.

Matanzas acompaña a quienes sufren y reconoce a quienes, con su entrega, hacen de la atención y el cuidado una prioridad.

Tomado del perfil en Facebook del Hospital Faustino Pérez Hernández de Matanzas

Post Views: 24