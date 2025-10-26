Unión de Ferrocarriles de Cuba cancela transportación ferroviaria debido a proximidad del huracán Melissa

La Unión de Ferrocarriles de Cuba informó que, debido a la proximidad del huracán Melissa se ha decidido cancelar varias salidas de trenes de pasajeros.

Según el Ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, en una publicación en su perfil de Facebook, esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los viajeros.

De acuerdo con la publicación, los trenes cancelados son los siguientes:

-Domingo 26 de octubre:

Tren No. 13 La Habana-Guantánamo (Cancelado en La Habana)

-Lunes 27 de octubre

Tren No.11 La Habana-Santiago de Cuba (Cancelado en La Habana)

-Martes 28 de octubre

Tren No. 14 Guantánamo-La Habana (Cancelado por no circular su tren par, el No.13 procedente de La Habana)

-Miércoles 29 de octubre

·Tren No. 12 Santiago de Cuba-La Habana (Cancelado por no circular su tren par, el No. 11, procedente de La Habana)

Los viajeros con reservas en estos trenes que no deseen viajar, recibirán el 100% del reembolso del pasaje y podrán realizar el trámite hasta 15 días después de que se restablezca el servicio del tren correspondiente.

Resalta la nota que, esta programación está sujeta a la evolución de la situación meteorológica y reitera que el servicio se reanudará únicamente cuando las condiciones meteorológicas permitan garantizar la seguridad total en las vías.

Actualmente, continúan en funcionamiento el Tren No. 15 La Habana–Holguín, el Tren No. 14 Guantánamo–La Habana y el Tren No. 32 Sancti Spíritus–La Habana, junto a su regreso, el Tren No. 31 La Habana–Sancti Spíritus.

Refiere que, los trenes locales mantienen su circulación sujetos a las decisiones que tomen los Consejos de Defensa en los territorios que sean afectados por el evento meteorológico.

La Unión de Ferrocarriles de Cuba lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar.

Tomado de Granma

Post Views: 1