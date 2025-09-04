Programa genético impulsa soberanía alimentaria en Cuba

El gobierno cubano impulsa un programa genético en Camagüey, principal provincia ganadera del país, para fortalecer la producción de alimentos.

De acuerdo con reportes de Radio Cadena Agramonte, esta iniciativa se desarrolla por la filial camagüeyana de la Asociación Cubana de Producción Animal.

La promoción de tecnologías para acelerar la obtención de nuevos ejemplares es clave en los 13 municipios de la provincia.

El proyecto busca incentivar la investigación y ampliar la cultura de trabajo con distintas especies, fortaleciendo la sostenibilidad del sector agropecuario.

El programa incluye la ampliación de los genófondos cubanos y la actualización de conocimientos para campesinos mediante talleres, consultas de manuales y acceso a publicaciones especializadas.

Estas herramientas modernas facilitarán la toma de decisiones, el manejo genético y la mejora de las razas, esencial para la seguridad alimentaria.

Con un enfoque en ciencia aplicada, la iniciativa pretende rescatar la cultura de atención a los rebaños, priorizando prácticas de manejo, selección genética y tecnologías que permitan un mejor rendimiento sin comprometer el bienestar animal.

Todo se enmarca en un contexto de responsabilidad y ética productiva.

Entre las acciones planificadas destacan capacitaciones para productores, técnicos y acompañantes comunitarios, así como la creación de redes de intercambio de experiencias.

El objetivo es consolidar una cultura de innovación con resultados tangibles para las familias rurales y la seguridad alimentaria regional.

La implementación de estas tecnologías no solo potenciará la producción, sino que promoverá la investigación continua y un mayor acceso a información especializada.

Esto fortalecerá la genética nacional y la resiliencia del sector frente a desafíos económicos y ambientales, beneficiando a la provincia y al país. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

