Mentira cazada: No hay niños intoxicados con galletas con “drogas”

Circulan -como ya es costumbre por estos tiempos- a través de publicaciones en Facebook y mensajes reenviados a través de WhatsApp rumores relacionados con la existencia de cuatro niños que se encuentran “ingresados en terapia intensiva en el González Coro” producto a una intoxicación por ingerir unas supuestas galletas que según la persona que realiza los audios “tienen drogas”.

No sé por qué dejamos que el sensacionalismo mueva nuestras emociones en lugar de tomarnos unos minutos para buscar información oficial o contrastar si es real o no esta historia, comenta Leandro Vidal González.

“Muchos solo han reenviado el mensaje y con ello han generado una bola de nieve que contrasta con la realidad de Cuba”.

Muchos quizás no prestaron atención, pero el hospital ginecobstétrico docente Ramón González Coro no es un centro asistencial que atienda casos de intoxicación a menos que sea un recién nacido pues hablamos de un Hospital Materno Infantil.

“Sus salas de terapia se destinan a urgencias o emergencia de neonatología, pero quien difunde el rumor poco o nada sabe de esto (aunque supuestamente su hermana trabaje allí).

Luego aparece un segundo audio donde otra voz de mujer diferente cae en la contradicción que finalmente desenmascara la mentira:

“En La Habana todavía no ha pasado, aquí en La Habana no ha llegado ningún caso todavía así con eso, todavía las galletas no se han visto en la calle»

Entonces surge la duda: ¿dónde es que esta el González Coro? (En La Habana)

Luego continua este propio audio:

“Hay muchos niños graves -ya no son cuatro- porque las galletas lo que traen es droga”

Hay que tener poca vergüenza para difundir mentiras como estas, para jugar con algo tan sagrado en Cuba como lo es la salud de nuestros niños y mezclarlo con un flagelo como las drogas para el cual la respuesta del Estado Cubano es una política clara y sólida que no admite otras interpretaciones: Tolerancia Cero a las drogas.

En Cuba no circulan galletas que contengan drogas o sustancias de efectos similares. El Estado Cubano y sus instituciones de salud no lo admiten a la par de que la Aduana de Cuba y los Órganos Especializados del Ministerio del Interior garantizan que nuestras fronteras no sean vulneradas por elementos inescrupulosos que quizás pretendan lucrar de este modo.

Enarbolemos la verdad ante los rumores. No se haga eco de Fake News.

(Tomado de Cubadebate)