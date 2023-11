Agradece Marrero Cruz al pueblo chino

Estimado compañero Li Qiang, primer ministro de la República Popular China;

Estimados colegas y jefes de delegaciones presentes;

Estimados invitados;

Deseo agradecer, en nombre de un pequeño país distante geográficamente, pero cercano de corazón y de convicciones, al Partido, Gobierno y pueblo chinos la cálida invitación para participar en la VI Edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), así como la hospitalidad y las atenciones recibidas desde nuestro arribo a Shanghái.

Cuba ha participado ininterrumpidamente en todas las ediciones de la CIIE desde su lanzamiento en el 2018, cuando entonces asistió el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresión de la alta prioridad que le concedemos a este importante evento, devenido en un referente a nivel mundial en materia de comercio, interconexión empresarial y generación de oportunidades de negocios.

Esta edición tiene lugar en un contexto signado por los efectos acumulados de varios años de pandemia, retos y desafíos globales que en la actualidad marcan un complejo escenario internacional, incluidas arbitrarias y caprichosas sanciones unilaterales e intolerancia política y cultural.

China no levanta muros, ni impone condicionamientos políticos; no se inmiscuye en los asuntos internos de otros países, ni corta las cadenas industriales y de suministros globales, por el contrario, promueve fondos de ayuda y se propone, a través de las loables iniciativas globales del Presidente Xi Jinping, compartir de manera inclusiva los logros de su desarrollo con la comunidad internacional, y, en particular, con los países en desarrollo. Las mismas constituyen propuestas coherentes con la necesidad de un nuevo orden internacional justo y equitativo, y consecuentes con las aspiraciones del Sur global.

Saludamos y acogemos con simpatía los esfuerzos y la disposición invariable de China de abrir cada vez más las puertas de su gran e insustituible mercado, siempre a favor de promover el verdadero multilateralismo y la globalización económica que beneficie a todos.

Las oportunidades que se derivan de reunir en este espacio a actores económicos de más de 150 países y representantes de las empresas líderes mundiales, constituyen un espacio atractivo y necesario para incentivar formas cada vez más creativas y efectivas para la recuperación económica a nivel global y el comercio mundial.

Cuba, por su parte, en su desempeño como Presidente pro tempore del Grupo de los 77 y China, ha encabezado un llamamiento global a favor de una reforma urgente de la arquitectura financiera internacional, que permita a las naciones del Sur el acceso equitativo a las finanzas necesarias y tribute al desarrollo de un sistema de comercio internacional más justo, que contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hacemos un llamado urgente a que se eliminen con prontitud las prácticas unilaterales y proteccionistas que contravienen directamente los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

Por más de 60 años Cuba ha tenido que sufrir la sostenida hostilidad y un bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América, recrudecido sin precedentes y de manera oportunista, aun durante la pandemia. Esa política cruel e inhumana continúa siendo el principal obstáculo al desarrollo económico y social de nuestro país, tiene un marcado carácter extraterritorial, afecta nuestras relaciones comerciales con terceros países, obstaculiza las operaciones bancario-financieras e intenta frenar la inversión extranjera.

Recientemente, la abrumadora mayoría de la comunidad internacional volvió a ratificar en Naciones Unidas que Cuba no está ni estará sola, 187 países votaron a favor de poner fin a ese genocida bloqueo.

Cuba seguirá promoviendo soberanamente su propio modelo de desarrollo y la ampliación de sus relaciones económicas, comerciales, financieras, de cooperación y científico-técnicas con China, sobre la base de los importantes consensos alcanzados entre nuestros máximos dirigentes.

Ambas naciones somos “buenos amigos, buenos compañeros y buenos hermanos”. China es un socio estratégico para Cuba y se ha mantenido por más de 15 años consecutivos como el segundo socio comercial a nivel global y uno de los principales destinos de nuestras exportaciones. Cuba, a su vez, continúa afianzándose como un proveedor estable de diversos bienes y un socio confiable de China en el sector biotecnológico, símbolo y referente de nuestras relaciones especiales.

Los nexos bilaterales entre Cuba y China son un ejemplo de la solidaridad y cooperación entre países socialistas y del sincero apoyo mutuo entre países en vías de desarrollo.

Nos asiste la plena convicción de que esta VI edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China marcará un antes y un después en las relaciones bilaterales entre nuestros países, y nos permitirá entrar en una nueva etapa de incremento de los intercambios económicos y comerciales, a la misma altura de los intercambios políticos.

Son tiempos de unidad, y así demostrar que un mundo mejor es posible.

Muchas gracias. (ALH)

Tomado de Cubadebate