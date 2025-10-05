Instalan nuevos equipos diesel para mejorar sistema eléctrico en Cuba

La instalación de 12 motores diésel para la generación distribuida en Ciego de Ávila permitirá contrarrestar la aguda crisis por la cual transita hoy el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Donados por la República Popular China, los equipos están en fase de montaje en tres emplazamientos del territorio, y una vez puestos en funcionamiento a finales de octubre, Ciego de Ávila incrementará su disponibilidad en 22,56 megawatts (MW).

La directora de la Empresa de Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos (Geysel) en la provincia, Mayumis Veloso, señaló que sumada esta docena de motores, la provincia avileña contará con 37,9 MW de potencia en la tecnología diésel, su máxima capacidad de generación distribuida.

Precisó que el objetivo es poner en funcionamiento a finales de octubre las unidades eléctricas ubicadas en los municipios de Primero de Enero y Ciro Redondo y la del poblado de Ceballos, las cuales estuvieron fuera de servicio durante siete años.

Los motores diésel contribuyen a la creación de microsistemas junto a otras fuentes de generación, en caso de desconexión total o parcial del SEN.

