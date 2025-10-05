Comienzo favorable de campaña de siembra de frío en Matanzas

Inmersa en la campaña de frío 2025-2026, cumplió la provincia de Matanzas su plan del mes de septiembre, con cuatro mil 400 hectáreas (ha) sembradas, un comienzo favorable en el compromiso de superar las 30 mil ha.

Lázaro Bello Rodríguez, subdelegado que atiende cultivos varios, expuso que este resultado evidencia el esfuerzo del sector para incrementar la producción de alimentos, con dos mil ha por encima de lo logrado en el ciclo anterior 2024-2025.

Todos los cultivos previstos abarcan el área definida para este primer mes, excepto el frijol, que muestra un avance del 80 por ciento; no obstante, este grano mantiene un lugar destacado dentro de la campaña, con más de mil 700 ha planificadas solo en el municipio de Unión de Reyes, agregó.

La campaña cuenta con una masiva participación de más de 12 mil productores agrupados en 161 bases productivas; resaltan entidades como la Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin, de Jovellanos (reconocida recientemente como un símbolo agrícola del territorio) y la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón, en Jagüey Grande.

El rescate de áreas y la entrega de tierras a usufructuarios se consolida como la principal fortaleza que sustenta el desarrollo de esta campaña que se extenderá hasta febrero de 2026, y que reconoce como motivación el centenario del natalicio de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana.

