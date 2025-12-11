Derechos Humanos: Salvaguardar la Humanidad

En un mundo donde abundan los conflictos y las crisis, el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con una visión de humanidad.

La efeméride insta a los gobiernos a adoptar medidas progresivas, nacionales e internacionales para asegurar la aplicación efectiva de los derechos humanos.

También en este día otorgan importantes premios internacionales relacionados con esta temática: el Premio Nobel de la Paz y el Premio de las Naciones Unidas en el Campo de los Derechos Humanos, conferidos por la Asamblea General de la ONU. Estos premios reconocen logros significativos en la promoción de la Paz y las garantías individuales a nivel global.

La mayor de las Antillas muestra avances reconocidos a nivel mundial en cuanto al derecho a la salud, educación, cultura, deporte y participación en instrumentos internacionales, aún cuando las campañas mediáticas señalan violaciones sobre estas garantías, uno de los temas más sensibles para el país.

Asimismo, Cuba ha ampliado el acceso a la información, los derechos culturales y al arte , la protección de la salud sexual y los derechos laborales.La proclamación de esta fecha es realizada con el propósito de conmemorar la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948.

Por Brian Alonso, Estudiante de periodismo

